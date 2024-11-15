Москва, 15 ноября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. В самом высоком ресторане и клубе мира Birds 14 ноября состоялось препати II церемонии вручения премии «Звезды хайпа». Участники грядущего шоу исполнили свои хиты, а организаторы рассказали о некоторых сюрпризах, которые ждут зрителей 19 ноября на премии.

«Русская медаигруппа» На препати премии «Звезды хайпа» раскрыли секреты церемонии

Премия «Звезды хайпа» объединяет ярких молодых исполнителей, чьи песни покорили интернет и музыкальные чарты, а также известных блогеров.

«Придуманная нами концепция «Звезды хайпа» уже завоевала огромную популярность у аудитории», — говорит музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. Она добавила, что шоу объединяет восходящих звезд, и королей хайпа.

«Готовимся привезти фуру хайпа и буквально перевернуть представления зрителей о шоу-бизнесе», — подчеркнула продюсер.

«Русская медаигруппа» На препати премии «Звезды хайпа» раскрыли секреты церемонии

В преддверии события на высоте 84-го этажа башни «Око» в Москва-Сити состоялось препати премии. На сцену ресторана Birds вышли Хабиб, Тима Акимов, Ханна и Кирилл Мойтон и другие. Ведущими вечера выступили Саша Стоун и Tenderlybae.

Звезды спели для гостей и рассказали о своих ожиданиях от грядущей церемонии.

«Этот уникальный проект «Русской медиагруппы» объединяет исполнителей и блогеров, чьи треки и рилсы уже покорили интернет и эфиры, чарты, стримы и ленты соцсетей. Ждем от премии масштабов, веселья, эмоций и классной музыки», — подчеркнул Саша Стоун.

«Несмотря на то, что премия называется «Звезды хайпа», мы, в первую очередь, по`м, выступаем с красивыми номерами, которые очень долго готовятся. А все, что касается музыки, это очень круто. Конечно, в XXI веке без хайпа никуда, главное, делать правильно, качественно и созидательно», — говорит Ханна.

«Русская медаигруппа» На препати премии «Звезды хайпа» раскрыли секреты церемонии

На препати были открыты главные секреты: кто будет ведущим шоу и как будет выглядеть статуэтка.

Роль ведущих досталась молодым хайповым артистам: по очереди на сцене друг друга сменят три дуэта: Женя Лизогуб и Карина Кросс, Оксана Самойлова и её Коза, а также Юля Гаврилина и секретный гость, имя которого будет раскрыто только на сцене LIVE Arena.

Что же касается статуэтки, она станет воплощением премии «Звезды хайпа: лауреатов ждут настоящие ростовые награды. До грандиозной церемонии осталось всего четыре дня. Успейте занять последние свободные места.