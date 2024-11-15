Донецк, 15 ноября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Вышла четвёртая серия документального сериала «Неновые регионы: дорога домой», героем которой стал корреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове Анатолий Болдырев, выросший в Донбассе

Кадр из сериала

Кадр из сериала

Журналист жил в Горловке, когда распался Советский Союз, но в 2000-х уехал в «Большую Россию». Он думал, что навсегда потерял связь с малой родиной.

В разгар специальной военной операции Болдырев уехал в ДНР, чтобы повидать друзей, но главное — увидеть своими глазами, как резко меняется мир. Там он встретил отца, которого не видел с конца прошлого века, и это радикально поменяло его отношение к жизни.

Документальный сериал «Неновые регионы: дорога домой» рассказывает о героях, чья судьба и семейная история переплетена с Донбассом и Новороссией

Как передавало ИА Регнум, третья серия фильма вышла 31 октября. В ней говорится о скрипаче-виртуозе и общественном деятеле Петре Лундстреме. С первых дней спецоперации он посещает самые опасные участки фронта, доставляя российским солдатам нужное снаряжение и выступая с концертами. В Донецке жили и живут его родные и близкие по духу люди.