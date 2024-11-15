Хельсинки, 15 ноября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Власти Финляндии продолжили арест российской недвижимости, введя ограничения в отношении более 30 объектов. Об этом 15 ноября сообщил общественный вещатель республики Yle.

TASS/Sergei Grits

«Помимо более 10 объектов, арестованных в конце октября, сейчас арестовано более 30 объектов», — говорится в сообщении.

По данным издания, стоимость арестованного в ноябре имущества составляет около €10 млн.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября суд Финляндии наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки в связи с иском украинской энергетической компании «Нафтогаз». Предприятие требует взыскания с РФ $5 млрд в качестве компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

Российское посольство в Хельсинки направило в связи с арестом ноту в МИД Финляндии, выразив решительный протест. Диппредставительство предупредило, что Москва проработает ответные меры.