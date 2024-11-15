Херсон, 15 ноября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Управление ФСБ России по Херсонской области совместно с управлением по делам архивов администрации губернатора и правительства региона обнародовали архивные материалы о жестокости полицаев на территории в годы Великой Отечественной войны. Исторические документы в пятницу, 15 ноября, показало Херсонское агентство новостей.

РИА Новости / Владимир Иванов

В числе опубликованных записей — протоколы допросов жителей региона после его освобождения весной 1944 года, а также их заявления в государственную комиссию по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков.

Так, жительница Верхних Серогоз Татьяна Кривцова писала, что её муж был арестован оккупационной администрацией и направлен в лагерь в Симферополе, где подвергся издевательствам. Вскоре его направили в Севастополь на каторжные работы, где мучили и плохо кормили. Дальнейшую судьбу супруга женщина так и не узнала, но полагала, что он был убит нацистами.

Ещё одно заявление тогда написала Ксения Куракова, супруга Дмитрия Куракова, который был партизаном в Нижних Серогозах. По её информации, назначенная немцами полиция в мае 1942 года арестовала мужчину и поместила под арест в Нижних Серогозах. Там его избивали так, что он не мог сам ходить. Затем он был отправлен в Геническ, где 11 июня 1942 года Ксения смогла с ним встретиться. На следующий день Кураков умер.

«Начальник жандармерии заявил мне: «Ваш муж — партизан, прячьте свою семью». По всей вероятности, немецко-фашистские приспешники убили его, отняли у меня мужа», — отметила женщина.

Как передавало ИА Регнум 1 ноября, ФСБ опубликовала архивные документы о выявлении и поимке украинского националиста, эсэсовца и карателя Василия Малаженского, состоявшего в ОУН (Организация украинских националистов — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и действовавшего на Волыни и в Югославии. Спецслужба привела выдержки из докладной записки, которая в рамках расследования преступлений украинских карателей поступила в декабре 1967 года начальнику Следственного отдела КГБ при Совете Министров СССР. В ней сообщается, что Малаженский летом 1943 года вместе с бандой другого карателя Билого 11 июля 1943 года принимал участие в нападении на сёла Гуров и Вигранка Иваничевского района Волынской области, где проживали поляки. Тогда преступники расстреляли более 100 мирных жителей и разграбили их имущество.

Далее Малаженский добровольно вступил во входивший в состав войск вермахта украинский карательный батальон. Принимал участие в подавлении антифашистского восстания в Варшаве. После этого он участвовал в карательных операциях против партизан Югославии и военных действиях в составе 14-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Галиция» против частей Красной армии в Австрии.

О преступлениях Малаженского КГБ стало известно в январе 1967 года. В том же году Польша передала следственные материалы, изобличающие его в совершённых преступлениях. Львовский областной суд рассмотрел уголовное дело по обвинению нациста 8–15 декабря 1967 года. Он был приговорён к 15 годам лишения свободы (из них первые пять лет тюремного заключения).

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 января на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны заявил, что Россия приложит все усилия для полного истребления нацизма. У преступлений нацистов нет срока давности. Каждое будет расследовано.