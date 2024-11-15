Москва, 15 ноября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. В Москве завершился сезон велопроката и аренды электросамокатов. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

РИА Новости/Алексей Майшев

«В столицу пришла стабильная минусовая температура, поэтому в целях безопасности сегодня завершили сезон проката», — передала слова вице-мэра пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры, а самокаты и велосипеды, которые ещё остались на парковках, больше не доступны для аренды.

Ликсутов отметил, что в этом сезоне горожане совершили на велосипедах и электросамокатах более 73 млн поездок. При этом в 85% случаев транспорт арендовали с целью добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса.

Как передавало ИА Регнум 23 октября, в части Москвы число дорожно-транспортных происшествий ДТП с участием арендных электросамокатов снизилось почти вдвое. Изменения произошли в районе Третьего транспортного кольца и МКАД, где в середине лета в тестовом формате ввели дополнительное ограничение скорости на 5 км/ч.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности. По словам председателя Думы, необходимость таких поправок назрела из-за многочисленных обращений с жалобами на лихачей на самокатах.