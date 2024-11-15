Москва, 15 ноября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону «прилетело» за издевательства над христианством во время летних Олимпийских игр. Так 15 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ Папы Римского Франциска посетить открытие восстановленного собора Парижской Богоматери.

Accorsini Jeanne/Pool/ABACA/ТАСС

Дипломат напомнила, что мероприятие запланировано на 8 декабря, понтифик уже дважды публично отказался от визита.

«Римская курия публично на весь мир даёт понять Парижу, что после того непотребства, которое было устроено на открытии Олимпиады, текущий режим едва ли достоин пастырского визита понтифика», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ещё одной из возможных причин отказа она назвала план супруги французского лидера Брижит Макрон водрузить над собором шпиль в форме фаллоса с золотыми тестикулами.

По словам спикера МИД, во Франции предпринимают попытки приуменьшить масштаб ситуации, утверждая, что отказ Папы Римского связан с запланированным на 8 декабря рукоположением католических прелатов.

«Но все прекрасно понимают истинные мотивы произошедшего и аплодируют понтифику стоя. Тем более что, например, свой визит на Корсику в те же числа Папа не отменял», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, состоявшееся 26 июля открытие Олимпиады и особенно один из эпизодов церемонии — пародия трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи — подверглись критике по всему миру. В частности, американский предприниматель Илон Маск эту сцену назвал вопиющим неуважением к христианам, кандидат в президенты США Дональд Трамп — позором, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — оскорблением не только христиан, но и мусульман.

С резкой критикой в адрес организаторов выступили также вице-премьер Словакии Томаш Тараба, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, глава Элладской православной церкви Иероним II и другие. Захарова отмечала, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии. Сама же Франция по её словам продолжила крестовый поход против самой себя, превратившись из «христианнейшей» нации в антихристианское государство.