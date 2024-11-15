Москва, 15 ноября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Самый большой каток в Европе с искусственным покрытием откроется 22 ноября на ВДНХ. Об этом заявили в пятницу, 15 ноября, в мэрии Москвы со ссылкой на пресс-службу выставки.

П есс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

«В год 80-летнего юбилея на ВДНХ возвращается главный каток страны. Ледовая площадка, окружённая уникальной архитектурой музейно-выставочного комплекса, с высоты птичьего полета своими очертаниями будет напоминать волшебный золотой ключик. Вдоль центральной аллеи катка расположится масштабная художественная композиция — сказочное поле из светящихся елей, подснежников, васильков и незабудок», — рассказали в ВДНХ.

В день открытия катка, 22 ноября, на трёх площадках ВДНХ пройдёт тематическая праздничная программа. На ледовой площадке установят сцену, на которой выступят популярные российские группы и исполнители. Будут организованы танцевальные флэшмобы и музыкальное шествие.

На ледовом поле одновременно смогут кататься 4,5 тыс. человек. Его периметр составит 1,6 км. Объехать каток можно будет за 15–17 минут.

Каток поделят на три зоны: основную, для детей и для влюблённых.

Приобрести билеты на каток гости смогут в 22 кассовых павильонах, расположенных по его периметру. Заплатить за прокат и посещение катка можно будет и при помощи карты «Тройка». Кроме того, билеты скоро будут продаваться онлайн на сайте ВДНХ.

Каток будет открыт до 1 марта следующего года. На ледовой площадке пройдут празднования Нового года, Рождества, Дня студента, Масленицы, а также будет организована развлекательная программа для детей и взрослых. Информация о мероприятиях будет появляться на сайте ВДНХ.

Как передавало ИА Регнум 12 ноября, в Москве ожидается тёплая и снежная зима. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, если оценивать зимний сезон в целом, то он наиболее вероятно окажется тёплым, с наибольшим избытком осадков в январе. Положительная аномалия температуры продержится с июня 2024 года как минимум до марта 2025 года.