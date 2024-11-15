Москва, 15 ноября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 ноября направил приветствие участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного праву граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

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Российский лидер отметил, что приоритетное внимание государства сосредоточено на вопросах совершенствования здравоохранения. Много решений было принято для укрепления здоровья людей и внедрения передовых медицинских технологий.

«Вместе с тем в этой чувствительной сфере сохраняется немало проблем, требующих консолидированных усилий органов власти всех уровней, профессиональных объединений, гражданского общества», — подчеркнул Путин.

По его словам, именно кропотливая работа омбудсменов и их опыт сейчас востребованы для решения возникающих в регионах вопросов. Неравнодушие к судьбам людей и готовность к адресной работе улучшают функционирование сферы здравоохранения.

В заключение глава государства пожелал уполномоченным по правам человека осуществления намеченных планов.

В свою очередь на заседании уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что ни одно обращение в Минобороны России и в Минздрав не остается без внимания.

По словам заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина, доступность бесплатной медпомощи в стране повышается. При этом отдельное внимание уделяют схемам маршрутизации пациентов в медицинские организации. Также расширяется программа льготного лекарственного обеспечения граждан и растут показатели ранней выявляемости онкологических заболеваний.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Путин назвал наращивание независимости российского здравоохранения вопросом национальной безопасности. По его словам, в стране растёт доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет в области здравоохранения.

Глава государства отдельно обратил внимание на снижение показателей младенческой смертности в России. Также президент оценил применение в медицине современных технологий. По его словам, использование искусственного интеллекта в здравоохранении помогает лечить пациентов, однако «главное остаётся за врачом».