Москва, 15 ноября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. За минувшие 10 лет в Москве более чем вдвое увеличилось количество спасённых пациентов с инфарктом миокарда. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

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«Диспетчерам скорой помощи в режиме онлайн доступна информация о наличии операционных и коек кардиореанимации в стационарах. Бригада скорой доставляет пациента с инфарктом в ближайший свободный стационар, где ему гарантированно окажут незамедлительную помощь. И если в 2010 году от момента прибытия бригады на вызов до экстренной операции в стационаре могло пройти до нескольких часов, то сейчас в среднем не более 40 минут», — написал градоначальник в своём блоге.

По его мнению, важнейшим шагом в решении данной задачи стало формирование единой инфарктной сети на базе многопрофильных стационаров, равномерно расположенных в Москве. В итоге, подчеркнул Собянин, была создана эффективная система маршрутизации пациентов.

«На базе инфарктной сети созданы специализированные шок-центры, в которые доставляют пациентов с обширным острым инфарктом миокарда. Самую большую угрозу для них представляет кардиогенный шок, когда поврежденное сердце плохо обеспечивает жизненно важные органы кровью, а значит, и кислородом. Шок-центры оснащены самым современным оборудованием, включая аппараты механической поддержки кровообращения», — добавил мэр.

Собянин также отметил, что сейчас во многих случаях не требуется проводить открытые операции на сердце, а благодаря ангиографам более 90% пациентам с крупноочаговым инфарктом проводится первичная ангиопластика и стентирование сосудов. Это существенно уменьшает больничную летальность и сокращает срок восстановления после операции с нескольких недель до 2–3 дней.

«Сегодня в городе действует единый стандарт оснащения кардиологической службы, что гарантирует одинаковые возможности оказания помощи пациентам. Ситуация, когда в одной больнице пациенту с инфарктом предоставят современное лечение, а в другой будут лечить по старинке из-за отсутствия необходимой техники, в Москве полностью исключена», — подчеркнул мэр.

Также Собянин констатировал, что в Москве много внимания уделяется профилактике инфарктов. Пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями поликлиники принимают на специальное наблюдение по индивидуальной программе.

Ранее Собянин рассказал о модернизации московской системы здравоохранения. Так, с 2010 года в городских больницах и поликлиниках провели две волны обновления оборудования. Кроме того, всего за несколько лет прошла реконструкция 200 зданий поликлиник, а также открылись новые учреждения. Построено и капитально отремонтировано порядка 2 млн кв. м медицинских объектов.