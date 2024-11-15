Москва, 15 ноября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Россия озабочена тем, что в Абхазии снова обострились внутриполитические противоречия. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя протесты в Абхазии.

Анжела Кучуберия/ТАСС

«Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова назвала ситуацию в Абхазии кризисной, отметив, что это будет тормозить развитие республики, так не будет способствовать привлечению иностранных инвесторов. Она также призвала неукоснительно соблюдать законодательство.

Россия не вмешивается в происходящие в Абхазии процессы, при этом рассчитывает, что кризис разрешится мирным путём. Кроме того, МИД рекомендует россиянам на время кризиса не посещать республику, а тем, кто там находится, быть осторожными и не приближаться к местам беспорядков.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции снесли грузовиком забор вокруг правительственного комплекса, провались на его территорию, а также через окна пробрались в парламент и администрацию президента. Пострадали девять человек. Причиной недовольства стало то, что депутаты планировали ратифицировать соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ.

Соглашение подразумевает, что российский бизнес сможет инвестировать в экономику Абхазии. Противники этой инициативы считают, что вложение крупных средств в недвижимость приведёт к росту цен на неё. Также в оппозиции опасаются конкуренции местным предпринимателям. При этом протестующие подчеркнули, что их действия не направлены против отношений с Россией.

Протестующие требуют отставки президента республики Аслана Бжании. Они призывают его уйти мирно.