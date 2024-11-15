Варшава, 15 ноября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу. Об этом 15 ноября сообщила газета Wiadomosci.

Czarek Sokolowski/AP/TASS Лех Валенса

Отмечается, что 81-летний политик опубликовал в Facebook (запрещён в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото из больницы. Он не уточнил, что произошло и была ли его госпитализация плановой.

«Господин президент в последнее время чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня утром он был доставлен на кардиологический осмотр в больницу в Гданьске. Это обычная проверка, которая была запланирована заранее, но была ускорена», — приводит издание слова помощника Валенсы Марека Качмара.

Газета напомнила, что в 2008 году Валенса перенёс операцию по имплантации кардиостимулятора.

Как передавало ИА Регнум, президент Польши Анджей Дуда в результате несчастного случая утратил часть среднего пальца на правой руке. По словам секретаря канцелярии Дуды Войцеха Коларского, политику потребовалась небольшая операция, но сейчас всё в порядке.

В октябре Дуда во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили был замечен с повязкой на пальце правой руки. Уже 11 ноября, в День независимости Польши, он появился без повязки. На фотографиях было видно, что на среднем пальце правой руки не хватает кончика фаланги.