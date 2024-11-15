Москва, 15 ноября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. За пять лет инвесторы привели в порядок пять набережных Москвы общей протяженностью около 4 км. Это осуществлялось в рамках масштабного проекта благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки. Об этом в пятницу, 15 ноября, заявил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Е. Самарина. Mos.ru

«Инвесторы в рамках строительства жилых комплексов привели в порядок пять набережных общей площадью 330 тыс. кв. м. Самая протяжённая из них находится в Нагатинском Затоне», — говорится в сообщении заместителя мэра.

Ефимов констатировал, что после реконструкции на набережной появились пляж, променад с велодорожкой, зона для занятий спортом. Еще две набережные расположены в Хорошёво-Мнёвниках и Покровском-Стрешневе и по одной на юге Москвы на берегу затона Новинки и на севере столицы в Левобережном районе.

Руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал об активном благоустройстве общественных пространств в районе Покровское-Стрешнево. По его словам, в этом году инвестор завершил работы на набережной в месте слияния Москвы-реки и Сходни рядом с жилым комплексом. Её протяжённость — около 350 м. Помимо пеших маршрутов здесь оборудовали детскую и спортивную площадки, зону рекреации и площадку для игры в петанк. В конце года в этом районе планируется завершить работы в ещё одной прибрежной зоне Покровской набережной.

Как передавало ИА Регнум 13 ноября, на юго-западе Москвы появился круглогодичный спортивный кластер. Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, он создан в ходе благоустройства в районе Котловка для жителей улиц Нагорной и Ремизова, а также учащихся школы № 626. На территории кластера оборудовали футбольное поле, беговую дорожку и площадку для стритбола. Здесь также установили уличные тренажеры, оборудование для занятий воркаутом и столы для настольного тенниса. В кластере также появился комплекс «Русский ниндзя» для тренировки силы, ловкости и выносливости.