Москва, 15 ноября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Если законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с РФ будет принят в Абхазии, то можно ожидать, что протесты в Сухуме перерастут в более серьёзные события в республике и вероятна попытка цветной революции. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог, директор Института международных исследований сотрудничества Алексей Бычков.

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«Силы, которые выступают против данного законопроекта, они либо поддерживаются различными западными некоммерческими организациями, либо турецкими, которые тоже имеют определенный свой интерес в Абхазии. Для них это давно лакомая точка на Черноморском побережье», — отметил политолог.

В этом регионе находится много уникальных природных зон, которые, имеют перспективу развития туристического кластера и санаторно-курортного лечения. В советское время, Абхазия была одной из крупных здравниц всего Советского Союза, достаточно вспомнить кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» о поездке в Гагры. Сейчас эти места остаются востребованными и актуальными в плане инвестиций и вложений, подчеркнул политолог.

Бычков отметил, что Турция уже является инвестором и вкладывает деньги в регион: существует целый ряд коммерческих турецких проектов, которые реализуются в Абхазии. Но при этом почему-то оппозиция республики против турецких проектов не выступает, а протестует против того, чтобы был принят инвестиционный закон, связанный именно с российским капиталом.

«Есть определенные силы, которые при помощи финансовых механизмов пытаются данный регион подмять под себя, скажем так, с точки зрения экономических, финансовых и будучи туристической инфраструктурой», — подытожил политолог.

Сейчас Абхазия практически является одним из субъектов РФ. Потому что более 50% бюджета республики формируется из российских дотаций и помощи. В данный регион поступает большое количество денежных средств, которые не по назначению используются. Потому что в Абхазии очень высокий уровень коррупции, а развитие инфраструктуры даже в сравнении с Южной Осетией, с соседним регионом, гораздо менее заметно. И на сегодняшний день у России задача — придать официальный статус этому финансированию, подчеркнул Бычков.

«То есть финансирование идёт, и государство, как и любой бизнес-финансовый проект, должно получать определенные доходы, и это нормально. Раньше это была только политическая составляющая: деньги РФ выделяли Абхазии, а дальше не думали, что с ними происходит. Теперь правительство России озаботилось этим вопросом, и закон о ратификации по инвестиционным соглашениям планируется внести в законодательство Абхазии», — рассказал политолог.

Протестующие, собравшиеся 15 ноября возле комплекса правительственных зданий в Сухуме, потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушёл в отставку. Оппозиция выступает против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут приобретать недвижимость в Абхазии. Противники этой инициативы считают, что в этом случае в республике вырастут цены на жильё, а также возникнут сложности для местного и среднего бизнеса.

Политолог Виталий Денисов назвал беспочвенными опасения граждан Абхазии. Политолог Юрий Светов объяснил, почему ратификация инвестиционного соглашения с Россией вызвала такую негативную реакцию в Абхазии. На его взгляд, новые соглашения подразумевают контроль за расходами финансовых средств, к чему в республике не привыкли.

Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Отмечается, что решение принято «для стабилизации обстановки».

Сама оппозиция Абхазии заявила, что действия протестующих не направлены против отношений с Россией. Напротив, они всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между странами, подчеркнули протестующие.