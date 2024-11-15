Москва, 15 ноября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблема YouTube не является приоритетным вопросом у людей. По его словам, вопросы о волнообразной работе видеохостинга следует направлять в Роскомнадзор. Представитель Кремля напомнил, что корень проблемы лежит в действиях хозяина сервиса, который не стремится соблюдать российские законы, а также не обновляет оборудование.

26 июля в Роскомнадзоре заявили, что основанием для принятия мер в отношении YouTube стали многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам. В ведомстве отметили, что имеется достаточно инструментов «для мотивации» компании в сложившейся ситуации, право их использования служба оставляет за собой.