Манила, 15 ноября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Российские туристы отказываются от поездок на Филиппины из-за обилия в местных водах ядовитых змей. Об этом 15 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Global Look Press

По данным канала, эти змеи представляют опасность для человека. Весьма часто они закапываются в песок на дне, и на них наступают купающиеся. Укус такой змеи может оказаться смертельным.

«Туроператоры заявили, что случаи отказа от путёвок из-за опасной живности бывают. Однако чаще всего агенты сразу предупреждают клиентов об угрозах в экзотических странах, из-за чего туристы изначально выбирают другой курорт», — сказано в сообщении канала.

Отмечается также, что уже находящиеся в стране туристы предпочитают держаться подальше от океана и делают выбор в пользу бассейнов.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Южно-Африканской Республике пятиметровый питон заполз в дом пенсионерки и попытался проглотить её, однако получил отпор. Женщина подозревает, что змей охотился на её собак. Пенсионерка разводит йоркширских терьеров — раньше у нее было 15 питомцев, но к моменту визита питона сталось только 11. Остальных съели три змеи, которые проникли в дом ранее.

В июне 2023 года ядовитая змея в подмосковном Домодедове напала на ребёнка в садовом товариществе. Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как заявили в региональном минздраве, это был уже второй за неделю случай, когда гадюки кусали детей. Причём обе встречи со змеями произошли в СНТ.