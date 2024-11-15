Москва, 15 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В России свыше 75% учителей становились свидетелями кибербуллинга среди своих учеников. Об этом сообщила 15 ноября образовательная платформа «Сферум» по результатам социологического опроса.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Как показал опрос, 32% учителей несколько раз в течение учебного года могли видеть подобные случаи, ещё 36% указали на единичные случаи. Семь процентов педагогов отметил, что до двух раз в месяц видят случаи буллинга кого-то из учеников, а полтора процента становятся свидетелями травли практически еженедельно.

При этом учителя высказали мнение о том, что нужно стараться предотвращать травлю. Почти 38% заявили, что нужно проводить воспитательные беседы и лекции, 30% готовы работать совместно с родителями и школьным психологом.

Примерно четверть учителей высказали мнение, что для профилактики буллинга нужно постоянно взаимодействовать как со школьниками, так и с их родителями. По мнению ещё 25% педагогов, в школах обязательно должны быть соответствующие образовательные программы. По мнению 15% учителей, нужно усилить дисциплинарные меры в отношении участников кибербуллинга.

Комментируя результаты опроса, психолог-конфликтолог, кандидат педагогических наук Наталия Сченснович заявила, что ребёнка нужно учить вовремя распознавать ситуации травли, понимать, что молчать нельзя, а также знать, как действовать. Все эти вопросы необходимо обсуждать со школьниками, родителями, педагогами.

«Кибербуллинг, как и травля в реальной жизни, говорит о низком уровне сознания, поэтому просветительская работа с детьми — первоочередная задача. Командная поддержка учителей и родителей — это всегда огромный ресурс для ребёнка», — заявила Сченснович.

Опрос проходил в октябре 2024 года в рамках Форума классных руководителей в Москве. В социологическом исследовании приняли участие более 800 российских педагогов.

Как сообщало ИА Регнум, выступая совместном заседании с комитетом Госдумы по молодёжной политике 29 октября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг.

Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что, согласно исследованию «Движения первых», 75% подростков сталкивались с травлей или как жертвы, или как свидетели. Депутат предложил обратиться в Минпросвещения с запросом о подготовке законопроекта об ответственности за буллинг.

Пресс-службе соцсети «ВКонтакте» 6 ноября сообщила о запуске «Месяца борьбы с кибербуллингом». Согласно исследованию компании, каждый третий пользователь «ВК» сталкивался с буллингом в Сети.