Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 15 ноября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России (ПКР) и Минспорта РФ дал старт турниру «Кубок защитников Отечества». Об этом сообщила ИА Регнум пресс-служба фонда.

Официальный канал государственного фонда поддержки участников СВО

Отмечается, что мероприятие прошло 14 ноября в федеральной территории «Сириус».

В течение трёх дней более 200 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов будут состязаться в волейболе сидя, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, армрестлинге и настольном теннисе.

«Важную роль в реабилитации наших героев играет спорт. Мы неоднократно видели, как благодаря ему восстанавливались ребята с тяжёлыми травмами, возвращались к мирной жизни и добивались успеха. Уже более 110 тыс. ветеранов стали участниками спортивных и культурных программ фонда», — сказала статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Она отметила, что турнир является примером того, как боевое братство переходит в спортивное. По её словам, подобные проекты — органичная часть широкой системы социализации и адаптации героев СВО.

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтёрских проектов и инициатив. Задача государства и общества — создавать для этого все условия», — отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

Он добавил, что Минспорта будет и дальше развивать эти соревнования. В 2025 году будут проведены ещё четыре межрегиональных спортивных турнира для ветеранов СВО, а также всероссийский «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта.

«Сегодня можно смело сказать, что участие ветеранов специальной военной операции в соревнованиях стало неотъемлемой частью российского паралимпийского движения. Уже около 300 участников СВО добились значительных успехов в адаптивном спорте и вошли в составы сборных команд субъектов РФ», — рассказал президент ПКР Павел Рожков.

Председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва, в свою очередь, отметила, что в «Сириусе» создана уникальная среда для развития, которая сегодня доступна в том числе для участников СВО.

«Важно, что здесь они могут не только соревноваться и проявлять волю к победе, но и учиться, раскрываться как профессионалы в других сферах. Мы подготовили в колледже университета «Сириус» программы по ИТ, которые доступны и для тех, кто сегодня участвует в «Кубке защитников Отечества», — сказала Шмелёва.

«Кубок защитников Отечества» — межрегиональное спортивное первенство среди ветеранов СВО с инвалидностью. Его проводят с целью реабилитации ветеранов и вовлечения их в паралимпийское движение.

Как передавало ИА Регнум, первый «Кубок защитников Отечества» прошёл в Кузбассе в августе 2023 года. Позднее соревнования проходили и в ряде других регионов, в том числе в Красноярском крае, Башкирии и Калуге.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» в апреле 2023 года. Работа фонда направлена на поддержку участников спецоперации.