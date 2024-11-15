Москва, 15 ноября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Гадание на картах таро в целях предсказания будущего является лженаукой. Об этом 15 ноября заявили в Российской академии наук.

Britta Pedersen/Global Look Press

«Эта сфера деятельности относится к типичной лженауке — нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах. Это мошенники чистой воды, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях (проблемы со здоровьем, взаимоотношения в семье и прочее) и за деньги наживаются на этих людях, их обманывают», — цитирует «РИА Новости» мнение сотрудника РАН.

В Академии добавили, что в настоящее время нет никаких научных доказательств или косвенных свидетельств того, что подобные практики оказывают воздействие на реальность.

Как передавало ИА Регнум, депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов рассказал 14 ноября, что специально посетил эфир с участием таролога и остался не впечатлён её способностями. Как он объяснил, по поведению и речи специалиста по предсказанию будущего было видно, что она занимается «полной ерундой». Свинцов также сообщил, что инициирует принятие закона о запрете коммерческого гадания на картах таро.

В начале ноября жительница Москвы по имени Юлия решила вернуть возлюбленного с помощью приворота и отдала 360 тыс. рублей гадалке. Несмотря на все усилия колдуньи, молодой человек ответил отказом на предложение снова быть вместе. В этот момент девушка поняла, что гадалка её обманула, и написала заявление в полицию.

Ранее ещё один житель Москвы потратил 800 тыс. рублей в попытке «приворожить» возлюбленную. Но улучшений в отношениях мужчина так и не дождался, поэтому обратился в полицию с заявлением.