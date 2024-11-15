Москва, 15 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ» пообещал начать выпуск модели Lada Iskra весной 2025 года. Об этом 15 ноября сообщила «Российская газета».

Сергей Бобылев/РИА Новости

В новое семейство автомобилей будет входить седан, универсал и его кросс-версия. Планируется, что эта модель вытеснит Lada Granta.

Iskra снабжена 106-сильным двигателем объёмом 1,6 л. Габариты новинки составляют 4333×1777×1517 мм, а размер колёсной базы — 2603 мм.

Как передавало ИА Регнум, модель Lada Iskra представили общественности в июле на Петербургском международном экономическом форуме. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин предположил, что стоимость новинки будет выше, чем у Lada Granta.

Президент РФ Владимир Путин в октябре дал старт серийному производству автомобиля Lada Aurа. Стоимость базовой модели составит 2,6–2,8 млн рублей. АвтоВАЗ планирует до конца 2024 года выпустить 2,9 тыс. автомобилей, а в следующем году — 8 тыс. машин.