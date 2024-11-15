* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Социолог Борис Кагарлицкий (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что не хочет, чтобы его включали в списки на обмен заключённых.

Андрей Стенин/РИА Новости

«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с Родины не собираюсь, и если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», — приводит его слова RT.

Социолог отметил, что станет судиться с каким бы то ни было государством в том случае, если его сделают участником обмена, и предъявит обвинения в похищении.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля 2023 года против Кагарлицкого возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.

12 декабря 2023 года второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре назначил Кагарлицкому наказание в виде штрафа в 600 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма.

По информации следствия, подсудимый, являясь главным редактором интернет-площадки «Рабкор», разместил в открытом доступе видеоролик, направленный на публичное оправдание терроризма.

13 февраля 2024 года Апелляционный военный суд в Московской области изменил приговор Кагарлицкому со штрафа на реальный срок. Ему назначили наказание в виде пяти лет заключения в колонии общего режима. Социолог пытался обжаловать приговор, однако в июне Верховный суд отклонил его апелляцию.