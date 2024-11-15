Санкт-Петербург, 15 ноября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Приморский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО супругу помощника военкома по делу о хищении выплат, предназначенных военным, которые заключили контракт с Минобороны. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Виталий Тимкив/РИА Новости

По версии следствия, выплаты осуществлялись лицам, фиктивно трудоустроенным в ПАО «Россети Ленэнерго» и якобы заключившим контракт с Минобороны. Одной из таких была супруга помощника военкома Анастасия Сергеева. В 2023 году женщина заключила трудовой договор с «Ленэнерго» и была принята в штат, хотя не собиралась выходить на работу. Далее она предоставила в организацию фиктивный контракт с Минобороны о прохождении ею военной службы, получила выплату в размере 750 тыс. рублей, которая впоследствии была похищена.

12 ноября 2024 года Сергеева была задержана, 13 ноября ей предъявили официальное обвинение в мошенничестве.

Суд отправил женщину под стражу на срок до 11 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября в Москве, представившись участником спецоперации, мошенник обманул 65-летнюю консьержку, разместившую объявление о поиске подработки. Лжеучастник СВО предложил желавшей подработать раз в неделю покупать продукты якобы для его пожилой матери.

Он попросил консьержку установить приложение, которое должно было помочь оставаться на связи. После установки программы на телефон москвичка получила сообщения о списании денег с её банковской карты. В результате мошеннической схемы она потеряла 25 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.