Сухум, 15 ноября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В столице Абхазии Сухуми протестующие окружили комплекс правительственных зданий и направились к зданию администрации президента. Об этом 15 ноября сообщил Telegram-канал «D News Абхазия».

Кадр из видео

С помощью грузовика и импровизированной лебёдки демонстранты вырвали часть забора комплекса, после чего заполнили площадь во дворе парламента и двинулись дальше.

По информации канала, они также свалили забор у здания администрации президента Абхазии.

Как сообщало ИА Регнум, протестующие также протаранили «Уралом» ворота, после этого начались стычки с силовиками. На переговоры к протестующим вышли министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, председатель Службы госбезопасности (СГБ) Дмитрий Кучуберия и глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар. Они пообещали передать требования президенту Аслану Бжании.

Оппозиционеры выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии. 12 ноября четыре человека были задержаны за противоправные действия в отношении депутата парламента Абхазии. Родственники задержанных и представители оппозиции предприняли попытку проникнуть в здание СГБ в Сухуме.

В ночь на 12 ноября протестующие перекрыли республиканскую трассу и два моста в Сухуме. Они выступили с требованием освободить задержанных оппозиционеров.

15 ноября в парламенте Абхазии должны были рассматривать вопрос о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.