Москва, 15 ноября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Москвича, который в апреле поджёг игрушки на мемориале жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в поселении Десёновское в Новой Москве, приговорили к штрафу. Решение вынес Щербинский суд Москвы на заседании 15 ноября.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа», — говорится в решении суда.

Суд установил, что мужчина поджёг мемориал во время ночной прогулки с собакой 5 апреля. Увидев оставленные людьми в память жертв теракта мягкие игрушки, оставленные рядом с камнем-памятником воинам — участникам локальных конфликтов, он достал зажигалку и поджёг их.

На момент поджога москвич находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно материалам дела, мужчина подумал, что на мемориале должен гореть огонь в память о погибших.

Сразу поджечь предметы не удалось. Когда одна из игрушек загорелась, он положил её в общую массу, и тогда вспыхнули соседние. Смотреть, как они горят, он не стал, продолжив прогулку с собакой.

На камне образовались повреждения в виде гари и копоти. На устранение загрязнений сотрудники клининговой службы потратили два часа.

Как отметил судья, поджигатель вёл аморальный образ жизни из-за систематического употребления алкоголя.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта. В заполненный людьми концертный зал ворвалась группа террористов и открыла стрельбу, а затем устроила пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»), в рамках которого арестованы 12 человек.

В ряде городов России люди в память о погибших организовали стихийные мемориалы из цветов, игрушек и зажжённых свечей. Один из таких мемориалов появился в Новой Москве. В ночь на 5 апреля на нём начался пожар, игрушки сгорели, камень покрылся сильной копотью. Комментируя это событие, главредактор ИА Регнум Марина Ахмедова заявила, что сжигать память о погибших — больше, чем вандализм.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников»). Полицейские 8 апреля задержали подозреваемого в поджоге — 49-летнего москвича.