Киев, 15 ноября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. На следующей неделе украинцы смогут увидеть «план стойкости». Об этом 15 ноября сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«В общей сложности десять пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — заявил Зеленский в видеообращении в своём Telegram-канале.

Среди ключевых положений плана — «культурный суверенитет Украины», подразумевающий «создание украинского контента», а вопросы безопасности, энергетики и поставок оружия.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана.

Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине. Власти США считают, что представленный «план победы» обречён на провал. Однако, как заявил американский чиновник, они не говорят об этом напрямую.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что Зеленский, представив свой «план победы», ухудшил отношение западных стран к Киеву и утратил доверие с их стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Зеленский своим «планом победы» пытается сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России.