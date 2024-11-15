Москва, 15 ноября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Главная причина провозглашения нового плана главы киевского режима Владимира Зеленского — это заполнение информационного вакуума после провала предыдущих «планов». Об этом в беседе с ИА Регнум заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПГУ Станислав Ткаченко.

Global Look Press

15 ноября Зеленский пообещал предоставить на следующей неделе новый «план действий», который будет содержать 10 пунктов. Он пояснил, что план будет включать в себя положения о безопасности, энергетике и предоставлении Киеву оружия, а также производство его на территории Украины. Также он назвал одним из пунктов своего плана «культурный суверенитет», который подразумевает создание «украинского контента».

«Сейчас Украина пытается выработать свою новую стратегию и военного конфликта с Россией, и отношений с Западом после победы на выборах в США кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. И данный план Зеленского — он удивительно бессмысленный с точки зрения содержания. Он не предполагает никаких действий, которые повлияют на ситуацию в зоне СВО, но при этом он должен создать благоприятную политическую ситуацию для будущих выборов президента Украины», — отметил политолог.

Ткаченко подчеркнул, что сейчас для Зеленского будущие выборы становятся важнее, чем ситуация на линии боевого соприкосновения. Поэтому этот план — попытка напомнить о себе на Украине, ну и, прежде всего, новой американской администрации и европейцам.

«С точки зрения содержания новый план Зеленского интеллектуально ничтожный, но он предполагает деятельность каких-то органов власти по симулированию своей работы. Это подогревающая реклама, то есть о себе не забыть и сохранить имидж героя национального сопротивления», — отметил политолог.

Один из пунктов нового плана Зеленского предполагает «культурный суверенитет» страны и производство украинского контента. Это попытка монополизации информационного пространства посредством сигнала органам власти, что необходимо повторять только «нужные» мысли, и никаких других нельзя, подчеркнул политолог.

«На мой взгляд, это им нужно для того, чтобы не допустить альтернативных дискурсов внутри страны по развитию конфликта, о неспособности власти противостоять новым и старым угрозам», — подытожил Ткаченко.

Также политолог подчеркнул, что в новом плане Зеленского пункт по производству оружия на Украине на практике закончится тем, что на Украину будут привозить уже готовое оружие, срывать с него упаковку и использовать.

«Никакого собственного производства оружия на Украине быть не может, отчасти потому что промышленность умерла, отчасти потому что российские ВКС все эти новые заводы или цеха разрушат, как только узнают, что они начали работать», — добавил профессор.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 октября заявил, что «план победы», представленный главой киевского режима, является проявлением нервозности. Так же спикер Кремля прокомментировал информацию о том, что в секретном пункте своего плана украинский политик просил передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) американские ракеты большой дальности Tomahawk. По его словам, все планы Зеленского сводятся к попыткам как можно скорее втянуть в конфликт западные страны.