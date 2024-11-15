Москва, 15 ноября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Члены комитета Госдумы по делам СНГ внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести обязанность приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет. Документ был зарегистрирован в пятницу, 15 ноября, и размещён в думской базе данных.

Илья Питалев/РИА Новости

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — указано в документе.

Данная инициатива обосновывается тем, что ответственность по ряду правонарушений наступает именно с 14 лет.

Также депутаты предложили дополнить закон нормой о том, что решение о вступлении в гражданство России действительно в силу с момента принятия лицо присяги. Если она не была принесена заявителем в течение года или лицо отказалось от неё, то решение о принятии в гражданство не будет действовать.

Текст присяги гражданина Российской Федерации изложен в ст. 21 федерального закона о гражданстве. Принося её, лицо обязуется соблюдать Конституцию и законодательство государства, исполнять обязанности гражданина РФ на благо страны и общества, защищать её свободу и независимость, а также быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.

Как передавало ИА Регнум 14 ноября, правительство утвердило эксперимент по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в Россию. Документ подразумевает обязательную сдачу биометрии при пересечении государственной границы иностранными гражданами в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном аэропорте Жуковский. Кроме того, биометрические данные будут принимать от иностранцев в автомобильном грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.