Орехово-Зуево, Московская область, 15 ноября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Полиция подмосковного Орехово-Зуево проводит проверку по факту хищения средств бойца СВО. По данным следствия, женщина сняла с карты своего тяжелораненого супруга более миллиона рублей, пока он находился в военном госпитале с ранением головы, сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/ Мария Девахина

Тридцатилетний боец СВО Дмитрий Б., находясь в госпитале, получил сообщение, что с его счёта на счёт супруги было переведена крупная сумма денег. Мужчина позвонил 38-летней жене, но та не взяла трубку, на сообщения женщина тоже не отвечала.

«28 октября женщина совершила тайное хищение денежных средств в сумме 1 029 000 рублей с банковского счета мужа. При этом вся сумма была переведена не за один раз, а путём совершения 21 перевода каждый по 49 000 рублей. На момент перевода её супруг находился в госпитале с тяжёлыми ранениями головы и конечностей», — сообщил собеседник.

Мужчина обратился в полицию, так как согласия на такой перевод он не давал и считает, что его супруга хочет присвоить себе деньги. Правоохранительные органы ведут проверку и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у жителя Бурятии, вернувшегося с СВО, соседка украла крупную сумму денег. Женщина воспользовалась его доверием и перевела с карты военнослужащего 938 000 рублей.