Вашингтон, 15 ноября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) имеет на вооружении самые современные образцы оружия, в том числе ракеты, которые способны шокировать. Такое мнение высказал замминистра обороны США по закупкам и обеспечению вооружений Билл Лаплант.

YAHYA ARHAB/ЕРА/ТАСС

«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что просто шокировало меня», — приводит его слова Axios.

Кроме того, как отметил Лаплант, хуситы становятся «страшными».

Эти комментарии, как отмечает портал, звучат на фоне того, что «Ансар Аллах», обзаведясь мощными арсеналами, угрожает практически каждому проходящему йеменского побережья кораблю, и под удар могут попасть как гражданские, так и военные суда.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября глава движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море. По данным йеменских СМИ, операция продлилась восемь часов. Помимо авианосца, хуситы атаковали два американских эскадренных миноносца в Красном море. Сариа отметил, что движение продолжит проводить подобные атаки, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа и Ливане.

13 ноября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал, что хуситы действительно осуществили атаку на корабли Военно-морских сил США в Баб-эль-Мандебском проливе.