Москва, 15 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Представитель российского певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в пятницу, 15 ноября, опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что артиста разыскивают судебные приставы из-за задолженности по штрафам за нарушения ПДД.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Филипп Киркоров

Ранее Telegram-канал SHOT рассказал, что судебные приставы объявили певца в розыск из-за более чем 30 неоплаченных штрафов. Сумма задолженности якобы составляла 24 тыс. рублей.

«Всё оплачено. Какое-то недоразумение», — заявила Успенская «РИА Новости».

Также она предоставила скриншот с сайта «Помощник водителя», на котором показано, что задолженности у Киркорова нет.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в комментарии телеканалу РЕН ТВ назвал сообщения об объявлении Киркорова в розыск смешными, так как сам артист за рулём не ездит. Судебный пристав, по словам юриста, никого в розыск не объявлял, а штрафы давно оплачены. Этими вопросами обычно занимаются водители, добавил он.

«Я представил себе поющего на сцене Филиппа Киркорова, и во время припева к нему подходит пристав и говорит: «Филипп Бедросович, а вы в розыске, так как ваш водитель не там припарковался» — смешно», — отметил адвокат.

Как передавало ИА Регнум 23 сентября, Таганский суд Москвы взыскал с Киркорова 90 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу певицы Любови Успенской. Также артист должен опровергнуть распространённые им порочащие Успенскую сведения, так как в одном из интервью Киркоров ранее назвал певицу «попрошайкой», которая «клянчит шмотки и подарки». Успенская требовала взыскать с певца 10 млн рублей, а также обязать его опровергнуть сказанное.

Ранее те же стороны уже становились участниками судебного процесса — тогда с иском обратился Киркоров, он требовал взыскать с Успенской 10 млн рублей (впоследствии сумма была снижена до 5 млн рублей) за её слова о том, что он якобы является «женоненавистником». Суд принял решение взыскать с певицы 280 тыс. рублей.