Якутск, 15 ноября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. На региональной автомобильной дороге «Анабар» в Мирнинском районе Якутии 15 ноября открылось движение по мосту через реку Чуоналыр. Он стал 55-м искусственным сооружением, возведённом в республике за последние шесть лет.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Открытие движения по мосту через реку Чуоналыр на региональной автомобильной дороге «Анабар» в Якутии

«В нашей республике с ее огромными расстояниями очень большое значение имеют автомобильные дороги. И, конечно, особенно важным для пространственного развития является возведение мостов», — сказал глава Якутии Айсен Николаев, подчеркнув, что проект реализован в рекордно короткие сроки.

Искусственное сооружение, построенное по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», связало посёлок Удачный с городом Мирный, который называют ещё алмазной столицей России. Тем самым обеспечен удобный выход к северным Анабарскому и Оленёкскому районам республики. Прежняя переправа, построенная в 1970-х годах, находилась в аварийном состоянии.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии на открытии моста через реку Чуоналыр на дороге «Анабар».

Социальное и экономическое значение проекта трудно переоценить. Введение моста упростило доступ к лыжной трассе, а также уникальной зоне экологического туризма и активного отдыха. В развитии транспортного сообщения на данном направлении заинтересована и алмазодобывающая компания «АЛРОСА».

«Это новое качество жизни людей, создание лучших условий для наших водителей, для всех тех, кто ездит по этой важнейшей для республики трассе», — подчеркнул Айсен Николаев.

Дорога «Анабар» является главной транспортной артерией северной площадки Мирнинского района. Общая протяженность мостового перехода вместе с подходами составила более километра, а непосредственно сам мост из сталефибробетона распростёрся на 80 метров. Для обеспечения безопасности дорожного движения проектом предусмотрено 594 метра барьерного ограждения, 33 сигнальных столбика и 62 дорожных знака.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Движение по мосту через реку Чуоналыр на региональной автомобильной дороге «Анабар» в Якутии открыто

Всего за последние пять лет в Якутии обновлено свыше 2700 км дорог, в том числе 912 км федеральных дорог, 1205 км региональных, а также 591 км дорог местного значения. Последними из недавно возведённых в Республике искусственных дорожных сооружений стали мосты через реки Ольчан на автодороге «Яна», Куйдусун на дороге «Оймякон» и Хатынг-Юрях на трассе «Кобяй».

Помимо этого, после ремонта возобновилось движение по мосту через реку Кюбеме. В перспективе планируется открытие мостового перехода через реку Лену, строительство уже началось.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Участники церемонии открытия движения по мосту через реку Чуоналыр в Якутии

А с 2025 года в республике, как и других регионах, начинается реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках него планируется привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть до 85% в четырёх городских агломерациях с населением от 20 тысяч человек: в городах Алдан, Мирный, Ленск и Нерюнгри.