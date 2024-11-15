Москва, 15 ноября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Москва срочно требует освободить граждан России Александра Труфанова и Максима Харкина, попавших в плен к палестинским отрядам ХАМАС в секторе Газа. Об это говорится в опубликованном 15 ноября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Кадр из видео Александр Труфанов

Российский дипломат отметила, что в плену в Газе находятся более ста человек. Захват и длительное принудительное удержание ни в чём не повинных людей в неволе не может быть ничем оправдано.

«Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц, и в первую очередь наших соотечественников А. Труфанова и М. Харкина», — заявила Захарова.

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