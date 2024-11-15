Хельсинки, 15 ноября, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме стало ясным посланием западным странам о том, какое будущее РФ видит для себя. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своём аккаунте на платформе Х (бывш. Twitter).

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, но стремится к мирному сосуществованию», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Российский лидер подчеркнул, что РФ не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. Он отметил, что Москва рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном, но мяч находится на стороне американцев.

По его словам, Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но Вашингтон должен подойти к таким переговорам честно, с учётом озабоченностей РФ. Путин добавил, что Москва будет смотреть на то, как новая администрация Белого дома станет формулировать предложения.

Важный сигнал в речи российского лидера увидели и в Японии. По мнению депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, Путин указал Токио на то, что Японии следует прекратить действовать «по указке» США, завязав новые дипотношения с Россией. После этих слов парламентарий заявил, что «проведёт работу» с премьер-министром страны Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Иваей.