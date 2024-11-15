Москва, 15 ноября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Судебные приставы объявили в розыск российского певца Филиппа Киркорова из-за 31 неоплаченного штрафа за нарушение правил дорожного движения на его автомобиле Rolls-Royce, сообщил 15 ноября Telegram-канал SHOT.

Shatokhina Natalia/Global Look Press Филипп Киркоров

Эти штрафы за превышение скорости, стоянку в неположенном месте и нарушение требований разметки накопились с декабря прошлого года. Общая сумма составила 24 тыс. рублей.

Отмечается, что Киркоров в основном сам не садится за руль, его возят водитель или охранник.

За неоплаченные штрафы приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с машиной певца.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле суд оштрафовал Киркорова на 6 тыс. рублей. Решение суда было вынесено за неуплаченный ранее штраф за парковку в неположенном месте. Сумма пени составила двукратный размер неуплаченного штрафа.

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) блогер Дилара Зинатуллина задолжала налоговой 460 тыс. рублей и не уплатила штрафы за нарушение правил дорожного движения (превышение скорости и непристёгнутый ремень безопасности) на сумму 40 тыс. рублей. Штрафы за нарушения ПДД она не оплачивала весь этот год.