Петропавловск-Камчатский, 15 ноября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Предложения Камчатского края, озвученные на Восточном экономическом форуме, вошли в перечень поручений президента РФ Владимира Путина.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Они касаются реализации инфраструктурных проектов региона, в том числе в рамках международной кооперации, создания комфортных условий жизни в регионе в рамках реализации программ в социальной и культурной сферах, а также расширения и модернизации научно-технологической базы и развития международного туризма.

«Прежде всего стоит отметить поручение, которое даёт возможность инвесторам получить льготный кредит на строительство гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров — раньше это было доступно только очень большим проектам», — сказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

По её словам, Камчатский край несколько лет выступал за это предложение, потому что такие регионы получают больший эффект как для экономики, так и для экологии от создания небольших качественных отелей и гостевых домов. Она пояснила, что на сегодняшний день подобные средства размещения не имеют права воспользоваться такими льготными кредитами.

«Также в перечень поручений включена позиция, связанная с учетом затрат регионов на транспортировку грузов северного завоза при распределении дотаций северным регионам», — добавила Морозова.

Зампред правительства региона подчеркнула, что значительное количество поручений президента посвящено развитию туризма на Дальнем Востоке. В частности, они включают его популяризацию, упрощение порядка выдачи электронных виз и упрощение порядка захода иностранных судов. «Поэтому, конечно, все мы очень рассчитываем, что этот перечень поручений даст новый толчок к развитию туризма на Дальнем Востоке», — заключила Морозова.

В документах обозначены ключевые направления поддержки Дальневосточного региона для достижения целей национального развития и укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Правительству также поручено снизить стоимость кредитов для инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне и проработать возможность выпуска специальных арктических и дальневосточных облигаций в форме цифровых финансовых активов. Кроме того, планируется разработать механизм, который позволит упростить процедуру передачи из федеральной собственности в региональную участков и объектов недвижимости для реализации мастер-планов городов Дальнего Востока.