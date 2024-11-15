Москва, 15 ноября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль сотрудников российской военно-гражданской администрации (ВГА) в Харьковской области, пострадавших нет. Об этом 15 ноября сообщил глава региона Виталий Ганчев.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Четыре украинских FPV-дрона атаковали автомобиль, на котором сотрудники ВГА доставляли гуманитарные грузы жителям освобождённой территории Харьковской области. Наши коллеги, которые находились в машине, не пострадали. После первого удара они покинули автомобиль и спрятались в укрытие», — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил также, что был сильно повреждён автомобиль УАЗ.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 ноября над Краснодарским краем были уничтожены 36 украинских беспилотников. Всего российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 51 дрон. Так, помимо Краснодарского края, три беспилотника уничтожено над территорией Республики Крым, два дрона — над Белгородской областью. Кроме этого, десять БПЛА ликвидировано над акваторией Азовского моря.