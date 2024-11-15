Анкара, 15 ноября, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Снижения количества туристов из России после отмены системы «всё включено» не ожидают в Турции, заявил 15 ноября президент Ассоциации малых отельеров республики Эртан Устаоглу.

Сергей Бобылев/ТАСС

Комментируя предложение председателя ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каана Кавалоглу отказаться от системы «всё включено», Устаоглу отметил, что наблюдается «усталость» от этого подхода.

«Не думаю, что это будет способствовать снижению. Чувствуется усталость от неё, ситуация вызывает беспокойство», — процитировало Устаоглу «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в Турции столкнулись с оттоком туристов, многие предпочли отдыхать в Греции из-за более низких цен. Глава Ассоциации турецких турагентств Кыванч Мерич заявил о трёхкратном увеличении турпотока в Грецию по сравнению с прошлым годом.

Комментируя эту информацию, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что речь идёт о глобальном спросе со всех рынков, но это не касается России, поскольку у российские туристы не могут напрямую лететь в Грецию из-за отсутствия прямых перелётов и длинного оформления шенгенских виз. При этом эксперт предупредил, что, если Турция не изменит подход к ценообразованию, отток туристов будет продолжаться.