Москва, 15 ноября, 2024, 09:23 — ИА Регнум. В зоне спецоперации отделение ВС России под командованием старшины Бадмы Дорджиева в течение 10 дней держало опорный пункт и отбивало атаки превосходящих сил ВСУ, сообщили 15 ноября в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Бойцы отделения, грамотно выстроив оборону, приняли бой с многократно превосходящими силами украинской армии. Под непрекращающимся огнём ВСУ Дорджиев руководил обороной опорного пункта, лично действуя на самых сложных участках местности.

«Отделение под командованием старшины Дорджиева в течение 10 суток отражало атаки врага, не допустив прорыва рубежей и попадания в окружение», — сообщили в Минобороны.

Бойцы нанесли живой силе и вооружению ВСУ значительный урон. В результате противник вынужден был отступить.

Как сообщало ИА Регнум, российский военный Закарья Алиевтри недели один отбивал попытки украинских войск вернуть занятый штурмовой группой ВС РФ опорный пункт. У него не было никакого продовольствия, кроме мешка лука, который он нашёл на занятой позиции. Через три недели разведчики нашли бойца в окопе и вывели к своим.