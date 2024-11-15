Москва, 15 ноября, 2024, 09:11 — ИА Регнум. ВТБ с 15 ноября повысил ставки по рублёвым вкладам на 2,5 процентного пункта, максимальная ставка теперь составляет 24%. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Мария Девахина/РИА Новости

«С 15 ноября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов. Самая высокая ставка установлена по депозитам на год — до 24% годовых, повышение составило сразу 2,5 п. п.», — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

При этом, как сообщается, максимальная ставка по вкладам для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок три месяца.

Как передавало ИА Регнум, российские банки в ноябре стали чаще предлагать клиентам комбинированные вклады со ставками выше 25%, однако доступны такие вклады не всем клиентам и лишь на небольшие сроки. Подобные предложения есть, в частности, у «Сбербанка», ВТБ и «Газпромбанка».

31 октября финансовые организации РФ сообщили о повышении ставок по вкладам до 21–23% годовых после увеличения Банком России ключевой ставки до 21%.

Центробанк повысил ключевую ставку 25 октября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения ставки до конца года. Она подчеркнула, что решение будет принято на основании данных об экономической ситуации.

Экономический эксперт Игорь Балынин отмечал, что при растущей ключевой ставке средства лучше держать на разных вкладах. По его словам, диверсификация средств и вкладов по срокам обеспечит вкладчиков «возможностями для манёвра» в случае, если ставка будет снижаться.