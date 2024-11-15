Москва, 15 ноября, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Банк России 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк «Банк Корпоративного Финансирования», сообщили в пресс-службе регулятора.

Ярослав Чингаев/ТАСС

Отмечается, что банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ. Регулятор за последний год дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков «БКФ».

Также банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Как отметил Банк России, в деятельности «БКФ» наблюдается хроническая убыточность, низкое качество активов и неэффективность бизнес-модели. В связи с этим у кредитной организации постепенно снизился масштаб деятельности и сократился капитал. Регулятор неоднократно выявлял нарушения банков регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов вкладчиков.

«Кроме того, ООО «Банк БКФ» было вовлечёно в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускало многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. — Прим. ред.)», — сообщил регулятор.

ЦБ РФ сообщил также об аннулировании лицензии на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В «БКФ» временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов. Она будет работать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

«Банк Корпоративного Финансирования» является участником системы страхования вкладов. В связи с этим суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

«Агентство начнет выплаты не позднее 29 ноября 2024 года», — сообщили в пресс-службе «АСВ».

Агентство планирует осуществлять приём заявлений вкладчиков «БКФ» в электронной форме на своём сайте или на портале «Госуслуги», а также через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале ЦБ РФ отозвал лицензию у «Киви Банка» из-за систематических нарушений законодательства. В банке назначили временную администрацию. В апреле арбитражный суд ликвидировал «Киви банк».

В июне Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Набережных Челнах АО «Автоградбанк». Как отмечал регулятор, кредитная организация обслуживала клиентов, причастных к проведению подозрительных операций.