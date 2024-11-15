Астрахань, 15 ноября, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Корабли с новой системой вооружения войдут в состав Каспийской флотилии с учётом исключения любых угроз с морских направлений. Об этом 15 ноября заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев в поздравлении с Днём Каспийской флотилии.

Mil.ru Корабли Каспийской флотилии

«Сегодня в боевой состав Каспийской флотилии входят новейшие корабли, оснащённые высокоточным орудием, суда обеспечения. Они результативно решают задачи любой сложности. В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений», — заявил Моисеев.

Он отметил, что обновление флотилии позволит ВМФ выполнять свои функции на должном уровне. Кроме этого, флотилия также обзаведётся комплексной и самодостаточной системой базирования. Также в намеченных планах развитие береговой инфраструктуры, добавил главком ВМФ РФ.

«Авиационная и береговая составляющая флотилии также будет продолжать развиваться с учётом исключения любых угроз с морских направлений», — подчеркнул Моисеев.

Вместе с этим адмирал отметил, что история создания флотилии неразрывно связана со «значимыми свершениями во благо Отечества».

В 1696 году Боярская дума издала указ «Морским судам быть». В ноябре 1722 года для защиты побережья Каспийского моря была создана военная флотилия и военный порт в Астрахани, напомнил Моисеев.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля, поздравляя российских военных с Днём ВМФ, президент России Владимир Путин отметил важную роль матросов и офицеров в достижении целей спецоперации. Российские моряки отважно сражаются, защищая Севастополь и другие черноморские и азовские порты. В ходе спецоперации более 30 тысяч российских матросов и офицеров удостоены высоких государственных наград, сообщил президент.

Глава государства также заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем средней и меньшей дальности, включая повышающих возможности береговых войск ВМФ России.

30 июля ВМФ России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. В боевой подготовке задействовали около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 воздушных судов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тыс. военных и гражданских из персонала частей и соединений.

Экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трёх флотов и Каспийской флотилии за несколько дней выполнили свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия.