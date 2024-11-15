Чжухай, Китай, 15 ноября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Более десяти стран выразили готовность приобрести у России «Изделие РБ-504П-Э», которое способно подавить «рой» дронов. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в китайском Чжухае.

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Михеев

«Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА «Изделие РБ-504П-Э» обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях», — приводит «РИА Новости» слова Михеева.

По его словам, «Рособоронэкспорт» в настоящий момент ведёт с более чем десятью государствами из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока предконтрактную работу, а также демонстрирует технологию за рубежом.

«Изделие РБ-504П-Э» предназначено для обнаружения и радиоэлектронного воздействия на каналы управления и передачи данных БПЛА и их бортовые приёмники сигналов спутниковых радионавигационных систем.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Михеев сообщил, что российские беспилотные комплексы «Орлан», создателем которых является Специальный технологический центр (СТЦ), могут начать производить на территории стран-партнёров в рамках технологического сотрудничества.

13 ноября в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщили, что Китай проявил интерес к высокотехнологичным образцам российского вооружения, включая авиацию, системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокации.