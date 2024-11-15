Москва, 15 ноября, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Заинтересованность в присоединении к БРИКС выразила Колумбия. Об этом 14 ноября заявил министр иностранных дел страны Луис Хильберто Мурильо в беседе с изданием «Известия».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Мурильо указал, что власти Колумбии ищут дополнительные пути финансирования для создания лучших условий в своей стране и поэтому Богота с большим интересом смотрит на то, что происходит с БРИКС. Глава МИД отметил, что объединение предлагает альтернативную точку зрения, на которую стоит обратить внимание.

«Колумбия с интересом на это смотрит, да, конечно», — ответил Мурильо на соответствующий вопрос.

Глава МИД Колумбии добавил, что министр финансов страны Рикардо Бонийя уже встречался с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Сам Мурильо готовится обсудить вопросы, связанные с БРИКС, на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 12 ноября Таиланд получил приглашение стать страной — партнёром БРИКС. 11 ноября, аналогичное предложение поступило Малайзии. Письменное приглашение было направлено министру иностранных дел страны Мохамаду Хасану.

В начале ноября Россия предложила Уганде стать страной — партнёром БРИКС. Глава МИД республики Абубакер Джедже Одонго отметил, что Уганда пока определяется с решением. Объединение открывает для Уганды новые возможности в многополярном мире, пояснил министр.

Президент России Владимир Путин 24 октября сообщил, что члены БРИКС согласовали список стран — партнёров объединения. БРИКС направит приглашения и предложения будущим партнёрам участвовать в работе объединения в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено, кто стал членом-партнёром, указал российский лидер.