Штат Калифорния, США, 15 ноября, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Группу аферистов, обманувших страховые компании на сумму более 140 тысяч долларов с помощью переодетого медведем человека, разоблачили власти американского штата Калифорния. Об этом 14 ноября сообщил регулирующий орган штата.

Alexas_Fotos Медведь бурый .

По данным департамента штата по вопросам страхования, подозреваемые заявляли, что в январе бурый медведь забрался в их автомобиль Rolls Royce 2010 года выпуска и повредил салон. В качестве доказательства фигурировала видеозапись, на которой якобы запечатлён медведь в автомобиле. Подозреваемые рассчитывали получить компенсацию от страховой компании в размере более 141 тысячи долларов.

Однако при изучении видеозаписи следствие установило, что «медведь» на самом деле являлся человеком, надевшим костюм медведя. В качестве когтей человек использовал специальное приспособление для разделки мяса, им он «расцарапывал» дорогой автомобиль. Биолог из департамента дикой природы подтвердил выводы следствия. В архиве следователи нашли ещё два подобных случая, но в исполнении других преступных групп.

В результате обыска в доме подозреваемых обнаружен и изъят костюм медведя и «когти-лезвия» для мяса. Арестованы четыре человека: Рубен Тамразян, Арарат Чиркинян, Ваге Мурадханян и Альфия Цукерман, им предъявлены обвинения в страховом мошенничестве и сговоре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в штате Калифорния дикий чёрный медведь-барибал поселился в подвале жилого дома. Проживающие в доме на окраине национального заповедника «Анджелес» Боб и Сьюзан Неслеры даже дали поселившемуся у них хищнику кличку Джуниор. По их словам, медведь каждую ночь покидает подвал, возвращается туда ранним утром и почти не беспокоит супругов.

А в парке города Литтлтон, штат Колорадо, медведь пробрался в машину ради конфет, разгромив при этом салон. Работник парка открыл дверь автомобиля и криками заставил медведя убраться из салона.