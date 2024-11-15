Париж, 15 ноября, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Драка между болельщиками сборных Франции и Израиля произошла во время футбольного матча пятого тура группового турнира Лиги наций в пригороде Парижа. Об этом 14 ноября сообщает газета L’Equipe.

Tuomas Vitikainen Французские болельщики

Инцидент произошёл на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени в начале первого тайма. Во время исполнения гимна Израиля перед матчем на трибунах начали свистеть, затем произошло несколько потасовок между фанатами команд.

Уточняется, что в сектор для болельщиков гостей ворвалась группа зрителей и устроила потасовку. В драке приняли участие несколько десятков человек, часть из которых была с флагами Израиля. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам безопасности, которые восстановили порядок.

Отмечается, что перед матчем левые политики и активисты организовали в Сен-Дени манифестацию с требованием отменить футбольный матч. На игре присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 7 ноября в Амстердаме после матча израильской футбольной команды «Маккаби» с нидерландским ФК «Аякс» на болельщиков тель-авивского клуба была совершена серия нападений, в результате чего пострадали как минимум 10 граждан Израиля. Полиция арестовала около 30 человек.