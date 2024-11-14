Мариуполь, ДНР, 15 ноября, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Около 30% жителей Мариуполя вернулись в город с территорий, подконтрольных Украине, из-за проблем с жильём. Об этом 14 ноября заявил советник назначенного киевскими властями так называемого мэра Мариуполя Пётр Андрющенко в эфире телеканала «Мы — Украина».

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь, ДНР

По данным Андрющенко, в Мариуполь с оккупированной Украиной территории вернулись 30% жителей.

«Причина — отсутствие достаточной поддержки и решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям банально негде жить», — пояснил Андрющенко.

Он уточнил, что даже если люди работают, им не хватает денег на аренду квартиры, поэтому беженцы вынуждены возвращаться. Как подчеркнул Андрющенко, эта история «абсолютно не идеологическая».

Мариуполь в ДНР освобождён российской армией от украинской оккупации в апреле 2022 года. Город сильно пострадал во время боевых действий и его активно отстраивают. Летом текущего года в городе открыли после восстановления железнодорожный вокзал. Прежнее четырёхэтажное здание возвели в 1972 году общей площадью более 4,5 тыс. кв. метров. В 2022 году во время активных боевых действий оно было разрушено более чем на 80%.

Активно восстанавливается исторический центр Мариуполя — район проспекта Ленина, Георгиевской и Харлампиевской улиц. Здесь работают не менее полутора тысяч рабочих из бригад со всех уголков России.

24 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию субъектов РФ подчеркнул, что исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы на будущее и для себя, и для своих детей.