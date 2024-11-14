Киев, 15 ноября, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому может грозить скорая отставка. Об этом 14 ноября заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос.

ИА Регнум

По мнению Кривоноса, на это указывает критика Сырского со стороны нардепа Верховной рады Марьяны Безуглой.

"Раз Марьяна начала об этом говорить, значит, угроза существует. Потому что именно Марьяну используют как лакмусовую бумажку для проверки настроений общества", - считает Кривонос.

По его мнению, Безуглая является является "триггером", который определяет все проблемы на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Безуглая заявила, что вина за потерю очередных ракетных установок Patriot лежит на главкоме ВСУ Сырском.

Она подчеркнула, что обращается к Сырскому, который усилил «дегенеративность высшего военного управления» на посту главкома ВСУ и чей «талант полководца безнадёжно устарел». По мнению парламентария, Сырский должен либо сам подать в отставку, либо его следует уволить главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Безуглая не раз критиковала военное руководство Украины, в том числе прежнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В конце сентября она заявила, что Сырский помогает России проведением неправильных ротаций, в ходе которых опытные бригады покидают зону боевых действий в ДНР.