Москва, 15 ноября, 2024, 01:16 — ИА Регнум. «Сбер» поднял ставки на 3,5 процентных пункта по базовым ипотечным программам из-за увеличения ключевой ставки и роста стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе банка.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 15 ноября «Сбер» повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на «Домклик» по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном — 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях», — пояснили представители «Сбера».

Отмечается, что банк также увеличивает на 1-2,5 процентных пункта средневзвешенные ставки по льготным программам кредитования в случае превышения лимита, установленного госпрограммой.

Так, отмечает «Сбер», минимальная средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» на «Домклик» составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для других регионов сумма кредита составит более 7 млн — 12,9%.

Ставка в 13% распространяется для ипотеки для IT-специалистов на сумму кредита от 10,5 млн рублей.

«Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на сегмент ИЖС. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на прежних условиях», — пояснили в «Сбере».

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 21%. Регулятор объяснил это стремлением снизить темпы инфляции, которые оказались гораздо выше ожидаемых. Согласно прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%, а в 2026 году — до 4%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 31 октября назвала жёсткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой. Она подчеркнула, что Центробанк не намерен делать какие-либо «скидки» при достижении цели снизить инфляцию до 4%.

22 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 500 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ, в том числе семейной ипотеки.

Так, на «Семейную ипотеку» со ставкой 6% было выделено 142 млрд рублей, на «Дальневосточную и арктическую ипотеки» со ставкой 2% — 35,1 млрд рублей. Кроме того, порядка 269,8 млрд рублей направят на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».

В пресс-службе правительства пояснили, что необходимость выделения дополнительных средств связана также с повышением ключевой ставки Банка России.

По поручению президента России Владимира Путина «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлена до 2030 года. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.