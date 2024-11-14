Москва, 15 ноября, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Часть российских пользователей в России сообщают о восстановлении доступа к видеохостингу YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Globalcheck.

Rego Korosi

По данным площадки, видеохостинг работает у всех мобильных операторов. Вместе с этим некоторые пользователи отмечают, что доступ к YouTube ограничен при подключении через Wi-Fi.

Как передавало ИА Регнум, в июле работа YouTube в России значительно замедлилась. Это произошло из-за решения российских дата-центров прекратить работу по «серым» схемам с компанией Google, которая является владельцем видеохостинга.

Многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У Роскомнадзора есть достаточно инструментов «для мотивации» компании в сложившейся ситуации, право их использования служба оставляет за собой, отмечалось в заявлении ведомства.