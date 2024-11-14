Москва, 14 ноября, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал главу департамента Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный районный суд

«Суд в столице отправил в СИЗО топ-менеджера ПАО «Ростелеком» и генерального директора ООО «Комплаинс Софт», — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.

Оба фигуранта обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд постановил отправить обоих под арест на срок 1 месяц 30 суток, до 12 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября стало известно о задержании заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в связи с тяжестью преступления суд избрал меру пресечения в виде заключения фигуранта под стражу на срок до 9 декабря. До этой же даты продлено предварительное следствие по делу. Отмечалось, что Каменев вину в инкриминируемых ему деяниях не признал.

27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселёва и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере.