Киев, 14 ноября, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Создание атомной бомбы никак не поможет Вооружённым силам Украины (ВСУ) существенно изменить ситуацию на поле боя. Об этом 14 ноября заявил советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому агентству «РБК-Украина».

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«Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта», — заявил украинский чиновник, комментируя статью британской газеты The Times о том, что Украина способна создать ядерную бомбу.

По мнению Подоляка, ход конфликта якобы изменится в пользу Украины, если киевский режим получит разрешение использовать переданное Западом дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.

При этом он добавил, что в случае, если изготовление ядерного оружия помогло Украине, то руководство этой страны пошло бы на это, несмотря на репутационные и юридические издержки.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября британская газета The Times опубликовала статью, в котором утверждалось, что киевский режим в состоянии создать ядерную бомбу в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Украине после прихода к власти. По данным газеты, Киев может изготовить бомбу из плутония, полученного в процессе отработки топливных стержней ядерных реакторов.

МИД Украины, в свою очередь, опровергает информацию The Times.

17 октября немецкая газета Bild написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против РФ. По утверждению автора публикации, у Киева якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

18 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС заявил, что рассуждения о якобы возможности создания Украиной ядерного оружия являются провокацией. По словам главы государства, сегодня уже несложно создать ядерное оружие. Путин подчеркнул, что российская сторона будет соответствующим образом реагировать на любой шаг в этом направлении.